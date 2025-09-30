Нижегородский автобус сбил курьера: проводится проверка

По предварительной информации, рейсовый автобус маршрута № 70 столкнулся с мужчиной, передвигавшимся на электровелосипеде. Пострадавший был одет в фирменную куртку одного из популярных сервисов доставки. Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, специалисты инспекции уже взаимодействуют с профильными органами для установления всех обстоятельств происшествия.