Нижегородский автобус сбил курьера: проводится проверка

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал курьер службы доставки. Авария произошла 30 сентября на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительной информации, рейсовый автобус маршрута № 70 столкнулся с мужчиной, передвигавшимся на электровелосипеде. Пострадавший был одет в фирменную куртку одного из популярных сервисов доставки. Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, специалисты инспекции уже взаимодействуют с профильными органами для установления всех обстоятельств происшествия.

По его словам, сейчас проводится проверка, чтобы определить, имел ли инцидент производственный характер, а также уточняется степень и характер травм, полученных водителем электровелосипеда.

Ранее сообщалось, что Роструд изучает обстоятельства гибели рабочего на заводе в Заволжье.