Под Иерусалимом ветеран ЦАХАЛ ликвидировал террориста, сбившего двух подростков

Инцидент произошел на перекрестке Аль-Хадер, рядом с туннельной дорогой на шоссе № 60 к югу от Иерусалима. По словам Нехамы, он услышал, как машина террориста врезалась в светофор, а затем увидел выбежавшего из нее водителя с ножом. Ветеран немедленно остановил свой автомобиль и открыл огонь.