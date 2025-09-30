Под Иерусалимом ветеран ЦАХАЛ ликвидировал террориста, сбившего двух подростков

Двое израильских подростков получили тяжелые ранения в результате теракта на Западном берегу реки Иордан. По данным израильского «7 канала», злоумышленник сначала совершил наезд на пешеходов, а затем вышел из автомобиля с ножом, пытаясь атаковать людей. Нападавшего застрелил проезжавший мимо полковник запаса Хези Нехама.
Инцидент произошел на перекрестке Аль-Хадер, рядом с туннельной дорогой на шоссе № 60 к югу от Иерусалима. По словам Нехамы, он услышал, как машина террориста врезалась в светофор, а затем увидел выбежавшего из нее водителя с ножом. Ветеран немедленно остановил свой автомобиль и открыл огонь.
Медицинские службы подтвердили госпитализацию двух подростков с серьезными травмами. По словам одного из санитаров, на которые ссылается немецкое издание Bild, на месте ЧП царили хаос и паника.
После инцидента израильские военные оперативно развернули в районе дополнительные блокпосты и усилили патрулирование для предотвращения дальнейших атак.