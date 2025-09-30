Ричмонд
Под Иерусалимом ветеран ЦАХАЛ ликвидировал террориста, сбившего двух подростков

В Израиле произошло террористическое нападение на Западном берегу. Злоумышленник въехал на автомобиле в группу пешеходов, а потом пытался броситься на них с ножом. Атаку прервал вооруженный гражданский, оказавшийся полковником ЦАХАЛ в отставке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Двое израильских подростков получили тяжелые ранения в результате теракта на Западном берегу реки Иордан. По данным израильского «7 канала», злоумышленник сначала совершил наезд на пешеходов, а затем вышел из автомобиля с ножом, пытаясь атаковать людей. Нападавшего застрелил проезжавший мимо полковник запаса Хези Нехама.

Инцидент произошел на перекрестке Аль-Хадер, рядом с туннельной дорогой на шоссе № 60 к югу от Иерусалима. По словам Нехамы, он услышал, как машина террориста врезалась в светофор, а затем увидел выбежавшего из нее водителя с ножом. Ветеран немедленно остановил свой автомобиль и открыл огонь.

Медицинские службы подтвердили госпитализацию двух подростков с серьезными травмами. По словам одного из санитаров, на которые ссылается немецкое издание Bild, на месте ЧП царили хаос и паника.

После инцидента израильские военные оперативно развернули в районе дополнительные блокпосты и усилили патрулирование для предотвращения дальнейших атак.

