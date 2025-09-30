«Зло получит соответствующее наказание»: Алексей Беспрозванных прокомментировал нападение на 8-летнего мальчика

Мужчина, который ударил ножом 8-летнего мальчика, получит соответствующее наказание. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале.
«Сложно подобрать слова о случившемся. Это зло. Уверен, это зло получит соответствующее наказание от правосудия. Сейчас главное — верить в наших врачей, верить в силу маленького мальчика, чтобы в итоге добро восторжествовало. Молимся за тебя», — написал губернатор, уточнив, что сейчас ребёнок находится в тяжёлом состоянии после операции.
Вечером 27 сентября пьяный 60-летний житель Багратионовского района в квартире своей знакомой ударил ножом в грудь и спину её 8-летнего сына. Мальчика госпитализировали, а спустя два дня подключили к аппарату ИВЛ. Подозреваемого в нападении мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за убийство. Сейчас фигурант находится под арестом.