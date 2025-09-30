В Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Пожар произошел во вторник в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб мужчина, три женщины госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается, сообщение о пожаре на Лахтинской улице, 8 поступило в 16.04 мск. В двухкомнатной квартире общей площадью 80 квадратных метров горела обстановка на площади 25 квадратных метров.
«В 17.15 пожар ликвидирован… В результате пожара пострадали три женщины, госпитализированы в медицинские учреждения. На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
Отмечается, что из опасной зоны эвакуировали восемь человек.
Пожар в квартире на Лахтинской улице тушили 15 специалистов и три единицы техники.