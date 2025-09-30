Ричмонд
Суд заочно вынес приговор певице Максаковой*

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, передает во вторник корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Окончательно назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Сама Максакова* живет за границей и объявлена в розыск. Защищает ее в суде адвокат, назначенный государством.

Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете.

Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.

* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента