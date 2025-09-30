Мошенник из Кишинева обманул желающих купить автомобиль на 250 тысяч леев: Суд приговорил его к шести годам тюрьмы — он находится в розыске

47-летний житель Кишинева был приговорён к 6 годам лишения свободы после того, как обманул несколько человек через объявления, размещённые на одном из популярных сайтов объявлений.
Он обещал продажу или импорт автомобилей по привлекательным ценам. Общий ущерб, причинённый жертвам, превышает 250 тысяч леев.
По словам прокуроров, обвиняемый получал значительные суммы в качестве аванса или займа, но никогда не поставлял обещанные товары. Чтобы казаться надёжным, он использовал контракты, квитанции и даже нотариальные документы.
Дело рассматривалось заочно, так как обвиняемый объявлен в розыск. У него также есть предыдущие судимости за кражу и грабёж.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).