Десять жителей Магаданской области заболели из-за контакта с кошкой

В Магаданской области зафиксирована вспышка инфекционного заболевания, источником которой стала больная кошка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Ещё один инфекционный очаг — в Хасыне. История бытовая — дети погладили больную кошку. Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе — госпитализированные на круглосуточный стационар», — написал чиновник.

Министр также упомянул о текущей эпидемиологической ситуации с ОРВИ и энтеровирусными инфекциями в области, однако конкретный диагноз пострадавших от контакта с кошкой в сообщении не указан.

Ранее в Роспотребнадзоре опубликовали статистику по заболеваемости ОРВИ. За позапрошлую неделю было зафиксировано свыше 899 тысяч случаев заболевания соответствующими недугами (без учёта гриппа). Рост составил 29%.

