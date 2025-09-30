Десять жителей Магаданской области заболели из-за контакта с кошкой

«Ещё один инфекционный очаг — в Хасыне. История бытовая — дети погладили больную кошку. Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе — госпитализированные на круглосуточный стационар», — написал чиновник.