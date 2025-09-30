ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из РФ судна «Михаил Дудин»

По данным СМИ, гражданское торговое судно следует под флагом Панамы. «Михаил Дудин» вышел из Санкт-Петербурга и направлялся на север Франции, к Дюнкерку. Однако по пути у него, вероятно, произошли проблемы с двигателем. Экипаж обратился за помощью к ВМС, указала «Газета.Ru».
«Российское грузовое судно “Михаил Дудин” стоит на якоре у берегов Блекинге Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — говорится в статье.
Представитель пресс-службы ВМС Швеции Йимми Адамссон заявил, что корабль бесконтрольно дрейфовал на север, после чего встал на якорь.
«Мы поговорили с командой, они находятся довольно близко к шведским водам, поэтому важно вести с ними диалог и выслушать их. В том, что мы приблизились к судну, нет ничего удивительного: оно находится там, где представляет для нас определенный интерес», — сказал военный.
В этот же день телеканал CNN Turk со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщил, что в турецком проливе Босфор движение судов в обоих направлениях было приостановлено из-за заглохшего сухогруза. У 98-метрового сухогруза «Арда», который следовал из Бандырмы в Россию, отказал двигатель. Судно благополучно поставили на якорь в Бююкдере в сопровождении лоцмана и буксиров.