Военные Швеции устроили проверку на борту судна, шедшего из РФ

Как сообщает издание, судно, следующее под флагом Панамы, вышло из Санкт-Петербурга 23 сентября и направлялось в Дюнкерк (Франция). В ночь с субботы на воскресенье оно остановилось у побережья Карлскруны. Согласно заявлению шведских ВМС, команда судна проинформировала о возникших технических неполадках двигателя. В публикации подчеркивается, что «Михаил Дудин» представляет собой гражданское торговое судно, находящееся в международных водах и не ведет противоправной деятельности. Тем не менее, представители вооруженных сил Швеции поднялись на борт для беседы с экипажем, объяснив этот шаг сложившейся международной обстановкой.