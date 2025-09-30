Задержанного в Польше по делу о подрыве «СП» украинца будут судить в ФРГ

По данным ведомства, Владимир Ж. подозревается в «совершенном группой лиц производстве взрыва, направленной против конституционных основ диверсии, а также в разрушении строительных сооружений». По версии следствия, он обучался водолазному делу и находился в группе, которая в сентябре 2022 года разместила недалеко от острова Борнхольм взрывчатку на российских газопроводах, участвуя для этого в погружениях. В Генпрокуратуре рассказали, что участники диверсии отправились из Ростока к трубопроводам на парусной яхте.