Задержанного в Польше по делу о подрыве «СП» украинца будут судить в ФРГ

По версии следствия, Владимир З. участвовал в погружениях, чтобы разместить взрывчатку.

Источник: Аргументы и факты

Украинец Владимир З., задержанный в Польше по подозрению в причастности к появлению взрывных устройств на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», предстанет перед Верховным судом ФРГ, заявила Генпрокуратура Германии.

По данным ведомства, Владимир Ж. подозревается в «совершенном группой лиц производстве взрыва, направленной против конституционных основ диверсии, а также в разрушении строительных сооружений». По версии следствия, он обучался водолазному делу и находился в группе, которая в сентябре 2022 года разместила недалеко от острова Борнхольм взрывчатку на российских газопроводах, участвуя для этого в погружениях. В Генпрокуратуре рассказали, что участники диверсии отправились из Ростока к трубопроводам на парусной яхте.

Ожидается, что польская сторона передаст украинца властям ФРГ.

«После выдачи из Польши подозреваемый предстанет перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», — сообщили в ведомстве.

Ранее еще один подозреваемый в причастности к теракту на газопроводах был задержан в Италии. Им оказался украинец Сергей Кузнецов.

Напомним, в Службе внешней разведки России считают, что версия Запада о подрыве «Северных потоков» украинскими экстремистами не выдерживает никакой критики. В спецслужбе утверждают, что к теракту причастны англосаксы.

