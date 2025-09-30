«Малышка, ты классно ехала»: как дочь Цапка устроила жесткое ДТП под Таганрогом

В тот день у Аметова гостили друзья из Ростова-на-Дону, родственники и соседи. Сначала бандиты избили женщин и детей, а затем на глазах у Аметова расправились со всей его семьей и гостями. В результате девять человек погибли от кровопотери, два ребенка — от удушья. Тела свалили в одну кучу, поверх которой положили избитую девятимесячную девочку. Затем дом подожгли.