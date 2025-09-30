«Малышка, ты классно ехала»: как дочь Цапка устроила жесткое ДТП под Таганрогом

Дочь кубанского криминального авторитета Сергея Цапка устроила жесткое ДТП под Таганрогом. Она протаранила стену жилого дома, а затем стала угрожать местным жителям и приехавшим полицейским. В авто с ней мог находиться сын прокурора. Как живет дочь Цапка и как семья пытается «замять» аварию — в материале «Вечерней Москвы».
Машина повисла на разрушенной стене.
Авария произошла 27 сентября в поселке Николаевка под Таганрогом (Ростовская область). Вечером черный автомобиль Mercedes влетел в кирпичную стену частного дома, выбил окно и повис в образовавшемся проломе. От удара пострадали две комнаты, но несущие конструкции здания остались целыми.
По данным Shot, автомобиль мчался на скорости 136 километров в час. А Baza пишет, что в момент происшествия в доме находился пенсионер. Мужчина не пострадал, так как находился в соседней комнате.
За рулем автомобиля была молодая девушка, а на пассажирском сиденье — ее кавалер. По словам очевидцев, пара вела себя странно, они казались пьяными. После аварии пассажир вышел из машины и произнес: «Малышка, ты так классно ехала». Затем он поцеловал девушку-водителя.
Когда к месту происшествия приехали полицейские, пассажир разбившегося Mercedes стал на них кричать и угрожать «проблемами». Пару все же заставили пройти медосвидетельствование, которое показало, что оба участника ДТП были пьяны.
За рулем была дочь криминального авторитета.
Главной виновницей аварии оказалась 25-летняя Анастасия Цапок — дочь кубанского криминального авторитета Сергея Цапка, который умер в тюрьме, отбывая пожизненный срок за бандитизм, групповые убийства и другие тяжкие преступления. По данным Telegram-канала «112», на пассажирском сиденье Mercedes находился сын прокурора.
Mercedes-Benz AMG GT 63S, за рулем которого сидела Анастасия, стоит около 20 миллионов рублей. Shot писал, что автомобиль ей подарили на 18-летие. С тех пор девушка регулярно попадалась на нарушении правил дорожного движения. Например, за 2022 год она накопила 169 штрафов, большинство из них за превышение скорости. А однажды Анастасию оштрафовали за превышение звука автомобиля.
В соцсетях дочь криминального авторитета хвастается фотографиями из Дубая и с Канарских островов, а несколько лет назад она стала хозяйкой львенка. Несмотря на это, весной 2025 года Анастасия брала микрозаймы и официально нигде не работала. Также она состояла в ростовских чатах по впискам и поиску парней.
На виновницу ДТП составили протокол.
После аварии полицейские не стали задерживать Анастасию и ее спутника. В отношении девушки составили административный протокол о вождении в состоянии алкогольного опьянения. За такое правонарушение закон предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей и запрет управлять транспортными средствами в течение двух лет.
После беседы с автоинспекторами Анастасия покинула место происшествия, а ее машину увез эвакуатор. Извиняться перед хозяевами дома девушка не стала. Зато тем же вечером к разрушенному зданию приехала мать Анастасии Анжела-Мария.
По словам местных жителей, Анжела-Мария осмотрела дом и пообещала заплатить за ремонт. На следующий день хозяева здания вызвали адвоката и оценщика и установили примерный размер ущерба. Тогда же Анна-Мария вернулась и снова стала «кормить» потерпевших обещаниями. Больше она на связь не выходила.
Сын прокурора, находившийся на пассажирском сиденье, тоже обещал «разрулить» конфликт и заплатить хозяевам дома 350 тысяч рублей. Но денег пострадавшие так и не увидели.
Хозяева дома третий день живут без стены, света, газа и отопления — машина повредила трубы и провода. Потерпевшие обратили внимание, что ночью температура воздуха опускается ниже нуля.
Кто такой Сергей Цапок.
Отец виновницы аварии Сергей Цапок был лидером знаменитой кубанской банды «Цапков», которые с 90-х по 2010 годы полностью контролировали Кущевский район Краснодарского края. Бандиты собирали дань с местных фермеров, отбирали у них бизнес, устраивали поджоги на предприятиях, насиловали студенток.
Об «изгнании» бандитов не шло и речи — их «крышевали» местная милиция, прокуратура, суды. Если какой-нибудь недовольный местный житель пытался жаловаться в вышестоящие инстанции, его либо подвешивали на крюках для разделки свиной туши, либо убивали.
В октябре 2002 года неизвестные застрелили брата Сергея Цапка Николая. С тех пор разгневанный лидер банды стал продумывать план мести, который позднее вылился в кровавую поножовщину. 4 ноября 2010 года Цапок вместе с сообщниками ворвался в дом к местному фермеру Серверу Аметову, которого почему-то посчитал убийцей своего брата.
В тот день у Аметова гостили друзья из Ростова-на-Дону, родственники и соседи. Сначала бандиты избили женщин и детей, а затем на глазах у Аметова расправились со всей его семьей и гостями. В результате девять человек погибли от кровопотери, два ребенка — от удушья. Тела свалили в одну кучу, поверх которой положили избитую девятимесячную девочку. Затем дом подожгли.
Позже выяснилось, Аметов никак не был причастен к расправе над братом Цапка. Полицейские задержали нескольких членов банды, а ее лидер скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Сергея Цапка задержали через несколько дней, когда он вернулся в Россию. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, а в 2014 году он умер от сердечной недостаточности.
«Золотая молодежь» нередко становятся участниками скандалов и пытается решить проблемы своими связями. В январе по соцсетям разлетелось видео, на котором сын главы Северной Осетии Сергея Меняйло ругается с сотрудником ГИБДД из-за непристегнутого ремня. Меняйло-младший угрожал автоинспектору и спрашивал: «Ты знаешь, кто я такой?».
А сын маньяка Андрея Чикатило пошел по криминальной дорожке вслед за отцом. У него есть несколько судимостей за грабежи, разбои и покушение на убийство. Мужчина часто хвастается своим происхождением и любит похвастаться своим свидетельством о рождении.