В Ростове и.о. начальника отдела Росимущества заподозрили в получении взятки

Сотрудник Росимущества в Ростовской области попал под следствие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону уголовное дело возбудили в отношении исполняющего обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества в Ростовской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Подозреваемому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также под следствием находится знакомая мужчины, ее заподозрили в посредничестве при взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствие установило, что 25 сентября 2025 года подозреваемый получил подкуп в 13 млн рублей. Деньги передал гражданин через знакомую и.о. начальника отдела. Предварительно, за указанную сумму получатель должен был не представлять в суд обоснованные возражения на иск и не обжаловать решение суда. Речь шла о признании незаконным отказ в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду.

Нарушение закона пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Подозреваемые под стражей. Ведется следствие.

