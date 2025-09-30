В Ростове и.о. начальника отдела Росимущества заподозрили в получении взятки

Следствие установило, что 25 сентября 2025 года подозреваемый получил подкуп в 13 млн рублей. Деньги передал гражданин через знакомую и.о. начальника отдела. Предварительно, за указанную сумму получатель должен был не представлять в суд обоснованные возражения на иск и не обжаловать решение суда. Речь шла о признании незаконным отказ в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду.