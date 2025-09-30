Суд приговорил к пожизненному мужчину за попытку отравить лётчиков в Армавире

Напомним, в октябре 2023 года посылка с отравленным содержимым была доставлена в ресторан «Царская Охота», где проходила встреча выпускников. Установить личность отправителя не удалось, в связи с чем алкоголь и торт были переданы представителям правоохранительных органов. Проведённая экспертиза выявила наличие в содержимом посылки отравляющего вещества. Вину признал Егор Семёнов, который действовал под видом курьера. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке вылететь в Москву. Сначала его приговорили 27 годам тюрьмы.