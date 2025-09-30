Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил к пожизненному мужчину за попытку отравить лётчиков в Армавире

Уроженец Мелитополя Егор Семёнов, ранее осуждённый на 27 лет колонии, получил пожизненный срок за государственную измену и подготовку террористического акта с применением отравляющих веществ против выпускников армавирского авиационного училища. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Источник: Life.ru

«Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы», — уточняется в релизе Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в октябре 2023 года посылка с отравленным содержимым была доставлена в ресторан «Царская Охота», где проходила встреча выпускников. Установить личность отправителя не удалось, в связи с чем алкоголь и торт были переданы представителям правоохранительных органов. Проведённая экспертиза выявила наличие в содержимом посылки отравляющего вещества. Вину признал Егор Семёнов, который действовал под видом курьера. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке вылететь в Москву. Сначала его приговорили 27 годам тюрьмы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.