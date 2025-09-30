Выловленный у Турции, предположительно, украинский катер уничтожат

Безэкипажный катер, вероятно, приплывший со стороны Украины к берегам турецкого Трабзона, будет уничтожен, сообщили власти провинции.
Решение было принято после того, как саперы обследовали устройство.
«Безэкипажный катер по результатам оценки сотрудниками командования подводными и спасательными операциями и другими экспертами решено нейтрализовать контролируемым взрывом», — приводит РИА Новости пресс-релиз властей.
Ранее стало известно, что районе Чаршибаши провинции Трабзон рыбаки обнаружили безэкипажный катер с бомбой, который, предварительно, может принадлежать Украине. Причал оцепили, а жителей прибрежных районов эвакуировали.