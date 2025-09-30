Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии военный самолет обстреляли пиротехникой

В городе Целле, в Германии, неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Об этом сообщили местные СМИ.

Экипаж увидел вспышку и услышал хлопок, указано в материале (архивное фото).

В городе Целле, в Германии, неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что происшествие произошло на авиабазе 26 сентября. Тогда неизвестные злоумышленники не попали в самолет. Экипаж заметил вспышку и громкий хлопок, а позже доложили информацию диспетчерам. Об этом сообщал Der Spiegel.

На место происшествия прибыли полицейские и военные жандармы. После проверки прилегающей к авиабазе территории злоумышленники не были найдены. Полиция возбудила дело, которое может привести к тюремному заключению или крупному штрафу.

В составе Люфтваффе сейчас находятся шесть самолетов C-130. Они используются вместе с более крупными A400M для переброски войск и гуманитарных операциях, в том числе для сброса помощи в секторе Газа.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше