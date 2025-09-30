В Якутии две недели не могут похоронить девочку, погибшую под колёсами трактора

В Якутии родители не могут похоронить восьмилетнюю дочь из села Юкагир на протяжении двух недель, тело им не отдают, ссылаясь на то, что ещё не проведена судмедэкспертиза. Однако специалисты никак не доедут в посёлок из-за плохой погоды, чтобы провести вскрытие. Детали жуткой истории сообщает 14.ru.