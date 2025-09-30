В Якутии две недели не могут похоронить девочку, погибшую под колёсами трактора

Трагедия произошла 19 сентября. Девочка ехала в кабине трактора с 58-летним мужчиной. В какой-то момент малышка выпала из откидного окна, но водитель этого не заметил. Сдавая задом, трактор насмерть переехал ребёнка. В селе нет даже морга и тело погибшей разместили в холодильном доме. Судмедэксперты должны были приехать в село, но им помешала погода.
Ближайший аэропорт находится в 800 километрах от населённого пункта — в посёлке Депутатский Усть-Янского района. Туда дважды в неделю латают самолёты авиакомпании «Якутия», однако сейчас полёты переносятся из-за плохой видимости. Родственник семьи девочки заявил, что бюджет просто не хочет выделить деньги на прилёт судмедэкспертов. Семья просит правительство республики обратить внимание на этот случай и решить проблему.
«Вылет судмедэксперта ГБУ “Бюро судебно-медицинской экспертизы” в посёлок Депутатский из города Якутска запланирован на завтрашнем рейсе АК “Якутия”. Затем АК “Полярные авиалинии” планирует выполнить внутриулусный рейс для доставки оперативно-следственной группы из районного центра до Юкагира», — сообщили в ведомстве 25 сентября. Однако рейс вновь был отложен из-за погоды.
