Напавший на педагогов в Архангельске заявил, что сделал это из мести

В Архангельске молодой человек, которого обвиняют в атаке на преподавателей техникума, объяснил свои действия жаждой отмщения. По информации регионального управления Следственного комитета, причиной стала критика его учебной работы куратором.
Согласно заявлению, сделанному во время допроса, обвиняемый частично признал свою вину, уточнив, что мотивом для нападения с применением ножа на бывшего руководителя группы послужило неприятие ею его проекта, что привело к академической задолженности.
Следствие установило, что фигурант дела, несмотря на имеющиеся долги, продолжал обучение в техникуме с 2023 года и был переведен на второй курс. Однако, не ликвидировав задолженность вовремя, он взял академический отпуск. Позднее он возобновил учебу на первом курсе, но пропускал занятия и имел проблемы с успеваемостью. Весной 2025 года, достигнув совершеннолетия, по собственному желанию он забрал документы из учебного заведения, но оставил у себя студенческий билет, который и использовал 29 сентября 2025 года.
В понедельник утром 18-летний парень совершил нападение с ножом на педагогов в архангельском техникуме, откуда он ранее был исключен. В результате инцидента две женщины получили ранения.
Злоумышленник был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Молодой человек частично признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.