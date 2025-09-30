Напавший на педагогов в Архангельске заявил, что сделал это из мести

Следствие установило, что фигурант дела, несмотря на имеющиеся долги, продолжал обучение в техникуме с 2023 года и был переведен на второй курс. Однако, не ликвидировав задолженность вовремя, он взял академический отпуск. Позднее он возобновил учебу на первом курсе, но пропускал занятия и имел проблемы с успеваемостью. Весной 2025 года, достигнув совершеннолетия, по собственному желанию он забрал документы из учебного заведения, но оставил у себя студенческий билет, который и использовал 29 сентября 2025 года.