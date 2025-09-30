Оставившая младенца в туалете аэропорта россиянка рассказала, как проходили роды

По словам Екатерины, она ничего не знала о беременности. Она думала, что менструации у нее нет из-за нервного перенапряжения по поводу учебы. А в тот день в аэропорту Антальи у нее якобы было помутнение сознания, она не испытывала болей и не поняла, что произошло.