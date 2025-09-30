Оставившая младенца в туалете аэропорта россиянка рассказала, как проходили роды

18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденного ребенка в унитазе аэропорта Антальи, рассказала в интервью Ксении Собчак о том, как проходили ее роды. Весь выпуск девушка утверждала, что ничего не помнит и даже не посмотрела в унитаз после того, как все произошло.
По словам Екатерины, она ничего не знала о беременности. Она думала, что менструации у нее нет из-за нервного перенапряжения по поводу учебы. А в тот день в аэропорту Антальи у нее якобы было помутнение сознания, она не испытывала болей и не поняла, что произошло.
«Казалось, что просто сходила по-большому», — заявила девушка.
Она утверждает, что не заметила появившуюся на свет малышку в унитазе и после случившегося отправилась переодеваться, чтобы подготовиться к перелету. При этом позже в больнице у девушки диагностировали разрывы, врачам пришлось накладывать швы.
На вопрос об отце ребенка Бурнашкина отвечать категорически отказалась. Однако она призналась, что парень на год ее старше.
Новорожденную девочку передали в приемную семью. Екатерину лишили родительских прав. Она, ее семья и адвокаты не согласны с таким решением. Они требуют отдать им ребенка или хотя бы позволить видеться с малышкой.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.