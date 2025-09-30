Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оставившая младенца в туалете аэропорта россиянка рассказала, как проходили роды

18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденного ребенка в унитазе аэропорта Антальи, рассказала в интервью Ксении Собчак о том, как проходили ее роды.

18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденного ребенка в унитазе аэропорта Антальи, рассказала в интервью Ксении Собчак о том, как проходили ее роды. Весь выпуск девушка утверждала, что ничего не помнит и даже не посмотрела в унитаз после того, как все произошло.

По словам Екатерины, она ничего не знала о беременности. Она думала, что менструации у нее нет из-за нервного перенапряжения по поводу учебы. А в тот день в аэропорту Антальи у нее якобы было помутнение сознания, она не испытывала болей и не поняла, что произошло.

«Казалось, что просто сходила по-большому», — заявила девушка.

Она утверждает, что не заметила появившуюся на свет малышку в унитазе и после случившегося отправилась переодеваться, чтобы подготовиться к перелету. При этом позже в больнице у девушки диагностировали разрывы, врачам пришлось накладывать швы.

На вопрос об отце ребенка Бурнашкина отвечать категорически отказалась. Однако она призналась, что парень на год ее старше.

Новорожденную девочку передали в приемную семью. Екатерину лишили родительских прав. Она, ее семья и адвокаты не согласны с таким решением. Они требуют отдать им ребенка или хотя бы позволить видеться с малышкой.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.