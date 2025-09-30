Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестован глава управления Росгвардии Северной Осетии Галота

Арестован руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Голота арестован на срок в 30 дней, сообщили в пресс-службе судов региона.

Арестован руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗадержан глава Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота: что известно.

«Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что под стражей он будет находиться до 28 ноября 2025 года.

Валерий Голота был задержан 29 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Отмечается, что меры были приняты при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.