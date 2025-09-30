В Минске в ДТП пострадал мотоциклист

Сегодня около 17.50 на пересечении улиц Переходной и Солтыса 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая налево не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге мотоциклу Minsk и столкнулся с ним. 35-летний мотоциклист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.