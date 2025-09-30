30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 17.50 на пересечении улиц Переходной и Солтыса 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая налево не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге мотоциклу Minsk и столкнулся с ним. 35-летний мотоциклист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. -0-