Mash: В России закрваются все магазины обуви блогера Никиты Ефремова*

Решение о ликвидации бизнеса связано с задержанием блогера по подозрению в финансировании экстремистской деятельности. Все магазины обуви под брендом NE прекратят работу в течение следующего месяца — до 30 октября будет проведена тотальная распродажа остатков коллекции.