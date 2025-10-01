На Кубани обвиняемый в убийстве аниматоров готов пройти проверку на полиграфе

В настоящее время в краевом суде продолжается рассмотрение дела, касающегося гибели двух молодых аниматоров — Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Они были убиты весной 2023 года при возвращении домой после работы. По версии следствия, на их пути оказались трое мужчин, которые предложили помочь с пробитым колесом автомобиля. По данным следствия, вместо помощи злоумышленники убили и ограбили аниматоров и скрыли их тела. В преступлении обвиняются Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян.