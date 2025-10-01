На Кубани обвиняемый в убийстве аниматоров готов пройти проверку на полиграфе

Один из обвиняемых по громкому уголовному делу о двойном убийстве в Усть-Лабинском районе Кубани, Демьян Кеворкьян, выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи.
Об этом стало известно от его адвоката, который сообщил, что в ходе следствия к процедуре полиграфа привлекались другие фигуранты, однако его подзащитный по неясным причинам не был опрошен с использованием этого метода, сообщает kuban.aif.ru.
О кровавом преступлении, всколыхнувшем весь край, ранее рассказывал «Югополис».
В настоящее время в краевом суде продолжается рассмотрение дела, касающегося гибели двух молодых аниматоров — Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Они были убиты весной 2023 года при возвращении домой после работы. По версии следствия, на их пути оказались трое мужчин, которые предложили помочь с пробитым колесом автомобиля. По данным следствия, вместо помощи злоумышленники убили и ограбили аниматоров и скрыли их тела. В преступлении обвиняются Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян.
На данном этапе процесса в суде выступает исключительно сторона обвинения. Ожидается, что после этого к представлению доказательств перейдёт защита, а затем начнутся прения сторон. Очередное заседание назначено на 2 октября.
Ранее сообщалось, что один из обвиняемых, Арам Татосян, заявил о своей роли в произошедшем, указав, что преступными действиями руководил Кеворкьян, якобы угрожая его семье.
Напомним, жители Кубани требуют пожизненного заключения для фигурантов дела.