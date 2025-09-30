Трамп вновь сравнил Россию с «бумажным тигром», несмотря на обещание

Трамп вновь использовал выражение «бумажный тигр».
Президент США Дональд Трамп вновь прибегнул к выражению «бумажный тигр», несмотря на данное ранее обещание отказаться от этой формулировки. Таким образом он заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным в кон6тексте украинского конфликта. Американский лидер также рассказал, что якобы выразил свое мнение в личном разговоре.
«И я сказал ему (Путину — прим. URA.RU): “Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в конфликте. Вы бумажный тигр?” — заявил Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии. Его слова привел телеканал Al Jazeera.
Ранее глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором отметил, что действия России на территории Украины лишены смысла. Саму Москву он охарактеризовал как «бумажного тигра». Пять дней назад Трамп публично заверил, что впредь не будет использовать выражение «бумажный тигр», передает «Царьград».
Кроме того, сегодня в ходе выступления перед генералами он «постучал по дереву» — то есть трибуне — после слов о завершении конфликта. По его словам, это было сделано на удачу. Также Дональд Трамп подчеркнул, что Киев должен продолжать конфликт до восстановления контроля над всеми территориями, утраченных после 2022 года, и призвал Европу активнее поддерживать Украину. Издание South China Morning Post обращает внимание на то, что Трамп, возможно, придерживается двойной игры по данному вопросу.