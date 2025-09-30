Трамп вновь сравнил Россию с «бумажным тигром», несмотря на обещание

Кроме того, сегодня в ходе выступления перед генералами он «постучал по дереву» — то есть трибуне — после слов о завершении конфликта. По его словам, это было сделано на удачу. Также Дональд Трамп подчеркнул, что Киев должен продолжать конфликт до восстановления контроля над всеми территориями, утраченных после 2022 года, и призвал Европу активнее поддерживать Украину. Издание South China Morning Post обращает внимание на то, что Трамп, возможно, придерживается двойной игры по данному вопросу.