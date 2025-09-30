Под Иркутском задержали блогершу, оскорблявшую россиян и волонтеров СВО

Правоохранители проверяют действия задержанной на соответствие статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы России. По данным ведомства, женщину также могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД, так как при задержании у нее не оказалось водительского удостоверения.