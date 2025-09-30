Ричмонд
Под Иркутском задержали блогершу, оскорблявшую россиян и волонтеров СВО

40-летняя женщина публиковала в интернете видеоролики с негативными высказываниями о бойцах и волонтерах Спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области полиция задержала 40-летнюю женщину, которая публиковала в интернете видеоролики с негативными высказываниями о бойцах и волонтерах специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону в своем Telegram-канале.

Правоохранители проверяют действия задержанной на соответствие статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за публичные действия, дискредитирующие Вооруженные силы России. По данным ведомства, женщину также могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД, так как при задержании у нее не оказалось водительского удостоверения.

В соцсетях задержанная высмеивала волонтеров СВО, называя их оскорбительными словами, а также выражала поддержку иностранным агентам. СК России инициировал проверку по факту ее высказываний, чтобы установить все обстоятельства и дать им правовую оценку.

Ранее в Москве суд принял решение о продлении ареста блогеру Арсену Маркаряну, которого обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. Суд оставил Маркаряна под арестом до 9 ноября 2025 года.