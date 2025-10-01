Открылись новые участники в деле экс-главы следкома из Таганрога

По информации ТАСС, еще два человека привлечены к ответственности по статьям о взяточничестве и посредничестве.
Напомним, в 2024 году Багмут был арестован по подозрению в передаче взятки полицейскому вместе с предпринимателем Ляпусовым. Расследование затронуло и других сотрудников таганрогской полиции, включая начальника отдела МВД Шмыкова и следователя Васильченко, у которых прошли обыски.
С появлением новых фигурантов становится очевидно, что коррупционная схема в Таганроге была более масштабной, чем считалось ранее.