Открылись новые участники в деле экс-главы следкома из Таганрога

Уголовное дело, связанное с бывшим руководителем следственного отдела по Таганрогу Русланом Багмутом, получило дальнейшее развитие.

По информации ТАСС, еще два человека привлечены к ответственности по статьям о взяточничестве и посредничестве.

Напомним, в 2024 году Багмут был арестован по подозрению в передаче взятки полицейскому вместе с предпринимателем Ляпусовым. Расследование затронуло и других сотрудников таганрогской полиции, включая начальника отдела МВД Шмыкова и следователя Васильченко, у которых прошли обыски.

С появлением новых фигурантов становится очевидно, что коррупционная схема в Таганроге была более масштабной, чем считалось ранее.