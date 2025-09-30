Британец чудом выжил после падения с 3100 метров с нераскрывшимся парашютом

По данным издания, оба парашюта — основной и запасной — не раскрылись, в результате чего мужчины на огромной скорости рухнули на землю. Несмотря на тяжёлые травмы, полученные при падении, оба парашютиста чудом выжили. Дикин уже пошёл на поправку и отпраздновал своё 25-летие, в то время как его инструктор Хирон Аркос Понсе продолжает оставаться в критическом состоянии в больнице.