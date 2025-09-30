«Неадекват работает»: отец убитой сотрудницы банка назвал виновных в случившемся

Отец сотрудницы отделения «Сбера» на Автозаводской улице в Москве, которую зарезал коллега, возложил ответственность за случившееся на руководство банка. Он добавил, что в последний раз видел дочь утром, когда та уходила на работу и отводила сына в школу. Мужчина узнал о случившемся из новостей и от зятя.
— Это виновато руководство. Сигналы подавали, говорили, что неадекват работает, — передает слова отца убитой телеканал 360.ru.
Убийство произошло 30 сентября. Мужчина с ножом ворвался в офис и дважды ударил ножом свою бывшую начальницу. 39-летняя женщина умерла на месте от полученных ранений. Убийца после расправы над коллегой попытался скрыться, но его задержали. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. Позднее прокуратура назвала возможную причину убийства. По предварительным данным, преступник решился на расправу из-за личной неприязни к потерпевшей. Мать мужчины по имени Ольга подробно рассказала о сыне.
Погибшую сотрудницу банка звали Наталья Паскова. Она работала в организации более пяти лет. У женщины остался несовершеннолетний ребенок. Муж погибшей, узнав о смерти жены, прибежал к отделению банка с пистолетом. Представители Росгвардии оперативно прибыли на место случившегося после того, как сотрудники банка нажали тревожную кнопку.