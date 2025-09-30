«Неадекват работает»: отец убитой сотрудницы банка назвал виновных в случившемся

Отец сотрудницы отделения «Сбера» на Автозаводской улице в Москве, которую зарезал коллега, возложил ответственность за случившееся на руководство банка. Он добавил, что в последний раз видел дочь утром, когда та уходила на работу и отводила сына в школу. Мужчина узнал о случившемся из новостей и от зятя.