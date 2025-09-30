Политолог назвал регионы мира, где Трамп может развязать новую войну

Возможна какая-то активность американских военных на Ближнем Востоке. Потому что Трамп как политический проект — во многом результат действий израильского лобби, а ситуация в регионе накаляется. Тем более, когда Трамп говорит о мире и, возможно, достигает каких-то оперативных сиюминутных результатов, это приводит порой к еще большей эскалации, отметил эксперт. «Мы это видим на примере украинского вопроса, где риторика американского президента ужесточилась даже по сравнению с администрацией Байдена», резюмировал Семибратов.