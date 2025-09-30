Политолог назвал регионы мира, где Трамп может развязать новую войну

Трамп готов к применению военной силы на международной арене.
Америка может решиться на войну с Китаем. Об этом URA.RU рассказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп решил показать России силу и проявил слабость.
«Прямое военное столкновение Соединенных Штатов с КНР, на мой взгляд, более реально, чем с Россией», — сказал Семибратов. Он добавил, что министерство обороны США недавно официально переименовали в министерство войны.
По словам эксперта, потенциальный театр военных действий достаточно широк. Но ясно, что с Россией напрямую США воевать не собираются. Потому что при наличии стратегических ядерных вооружений у обеих сторон Дональд Трамп в этом не заинтересован. Наиболее радикальный сценарий — это война континентальной Европы против РФ, пояснил Семибратов.
Семибратов подчеркнул, что войска президенту Дональду Трампу могут пригодиться, например, в Латинской Америке. Лозунг «America first» означает всю Америку от Аляски до Огненной Земли. И здесь Трамп действительно может попробовать прибегнуть к военной кампании, например, против Венесуэлы. Эскалация вокруг этой страны со стороны США уже наблюдалась, отметил эксперт.
По мнению Семибратова, еще один потенциальный театр военных действий — это Тайвань. Американские СМИ начали активно сообщать, что Си Цзиньпин в рамках большой торговой сделки жмет на тайваньский вопрос в переговорах с США и требует от них отказаться от поддержки своего сателлита — фактически непотопляемого авианосца в виде острова в непосредственной близости от берегов Китая.
Возможна какая-то активность американских военных на Ближнем Востоке. Потому что Трамп как политический проект — во многом результат действий израильского лобби, а ситуация в регионе накаляется. Тем более, когда Трамп говорит о мире и, возможно, достигает каких-то оперативных сиюминутных результатов, это приводит порой к еще большей эскалации, отметил эксперт. «Мы это видим на примере украинского вопроса, где риторика американского президента ужесточилась даже по сравнению с администрацией Байдена», резюмировал Семибратов.
Ранее попытки Трампа оказать давление на Россию в украинском вопросе ограничивались демонстрацией военной силы, включая отправку атомных подлодок к российским берегам и жесткую риторику, однако прямых военных действий США против РФ не последовало. Эксперты отмечают, что Трамп склонен к политике давления и резким заявлениям, но на практике избегает эскалации с ядерной державой, переключая внимание на другие регионы и потенциальные конфликты.