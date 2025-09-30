Орбан пообещал сбивать неизвестные беспилотники

В сентябре несколько европейских стран столкнулись с неопознанными беспилотниками, которые пресекали воздушное пространства. О беспилотниках заявляли в Польше, Нидерландах и Норвегии. Причем власти начали обвинять в этом Россию, при этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что обвинения в адрес Москвы бездоказательны. Аналогичное мнение выразила и в МИД РФ. Ранее Орбан также отреагировал на обвинения в адрес Венгрии после того, как дроны этой страны вторглись на Украину. Венгерский глава тогда заявил, что это не имеет значение, передает деловое издание «Взгляд».