Орбан пообещал сбивать неизвестные беспилотники

Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет сбивать якобы российские дроны в небе над Венгрией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае проникновения неизвестных беспилотников в воздушное пространство страны они будут сбиты. Такое заявление прозвучало в подкасте Harcosok Oraja с намеком на то, что сбиваться будут именно российские беспилотники. Причем до этого, отвечая на обвинения в свою сторону о том, что венгерские дроны пресекли украинскую границу заявлял, что это не имеет значение, так как Украина «не суверенна».
«Страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве», — заявил Орбан в ходе подкаста. Он также призвал другие европейские страны не преувеличивать угрозу от беспилотников. При этом ни одна из европейских стран, столкнувшаяся с беспилотниками, не смогла доказать, что они были российские.
В сентябре несколько европейских стран столкнулись с неопознанными беспилотниками, которые пресекали воздушное пространства. О беспилотниках заявляли в Польше, Нидерландах и Норвегии. Причем власти начали обвинять в этом Россию, при этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что обвинения в адрес Москвы бездоказательны. Аналогичное мнение выразила и в МИД РФ. Ранее Орбан также отреагировал на обвинения в адрес Венгрии после того, как дроны этой страны вторглись на Украину. Венгерский глава тогда заявил, что это не имеет значение, передает деловое издание «Взгляд».