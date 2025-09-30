Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан пообещал сбивать неизвестные беспилотники

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае проникновения неизвестных беспилотников в воздушное пространство страны они будут сбиты. Такое заявление прозвучало в подкасте Harcosok Oraja с намеком на то, что сбиваться будут именно российские беспилотники. Причем до этого, отвечая на обвинения в свою сторону о том, что венгерские дроны пресекли украинскую границу заявлял, что это не имеет значение, так как Украина «не суверенна».

Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет сбивать якобы российские дроны в небе над Венгрией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае проникновения неизвестных беспилотников в воздушное пространство страны они будут сбиты. Такое заявление прозвучало в подкасте Harcosok Oraja с намеком на то, что сбиваться будут именно российские беспилотники. Причем до этого, отвечая на обвинения в свою сторону о том, что венгерские дроны пресекли украинскую границу заявлял, что это не имеет значение, так как Украина «не суверенна».

«Страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве», — заявил Орбан в ходе подкаста. Он также призвал другие европейские страны не преувеличивать угрозу от беспилотников. При этом ни одна из европейских стран, столкнувшаяся с беспилотниками, не смогла доказать, что они были российские.

В сентябре несколько европейских стран столкнулись с неопознанными беспилотниками, которые пресекали воздушное пространства. О беспилотниках заявляли в Польше, Нидерландах и Норвегии. Причем власти начали обвинять в этом Россию, при этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что обвинения в адрес Москвы бездоказательны. Аналогичное мнение выразила и в МИД РФ. Ранее Орбан также отреагировал на обвинения в адрес Венгрии после того, как дроны этой страны вторглись на Украину. Венгерский глава тогда заявил, что это не имеет значение, передает деловое издание «Взгляд».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше