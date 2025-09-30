Внука конструктора Калашникова признали виновным в убийстве

На суде Красновский заявил, что оборонялся ножом от нападения спортсмена и не угрожал сожительнице погибшего — ему также вменяли угрозу убийством. Однако присяжные не приняли эту версию. Отмечается, что осужденный ходатайствовал о рассмотрении дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Наказание для Красновского определят на следующем заседании суда.