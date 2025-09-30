Политолог раскрыл, почему Трамп начал пугать РФ поставками ракет Tomahawk Украине

«То, что говорит Кит Келлог, нужно делить надвое, потому что он известен своим проукраинским настроем. Сам Дональд Трамп таких заявлений не делал. Но при этом говорил о перспективах поставок ракет Tomahawk, а такая перспектива — потенциально самый мощный стимул к усилению ВСУ с начала СВО, потому что это очень серьезное оружие», — сказал Семибратов.