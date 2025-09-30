Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, почему Трамп начал пугать РФ поставками ракет Tomahawk Украине

Вашингтон использует заявления спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву как инструмент давления на Россию. Об этом URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Трамп выбрал для себя роль «хорошего полицейского», уверен эксперт.

Вашингтон использует заявления спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву как инструмент давления на Россию. Об этом URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп решил показать России силу и проявил слабость.

«То, что говорит Кит Келлог, нужно делить надвое, потому что он известен своим проукраинским настроем. Сам Дональд Трамп таких заявлений не делал. Но при этом говорил о перспективах поставок ракет Tomahawk, а такая перспектива — потенциально самый мощный стимул к усилению ВСУ с начала СВО, потому что это очень серьезное оружие», — сказал Семибратов.

Также Семибратов подчеркнул, что слова про удары вглубь России тоже сделаны именно устами Келлога. А все потому, чтобы впоследствии была возможность сказать, что США вовсе не это имели в виду, заявил эксперт. Трамп же на этом фоне продолжает играть роль «хорошего полицейского» и говорить о мире, резюмировал Семибратов.

Ранее американские и европейские эксперты неоднократно призывали Вашингтон усилить давление на Россию для достижения мира на Украине, в том числе путем поставок вооружений и ужесточения санкций. Вопрос возможной передачи ракет Tomahawk Киеву обсуждается на фоне заявлений о необходимости применять более жесткие меры для влияния на позицию Москвы и поддержки ВСУ.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше