Сенат США собрался ежемесячно передавать Украине 10 млрд из российских активов

Подробности содержания резолюции пока не раскрываются — текст документа еще не обнародован. Известно, что инициатива получила поддержку представителей обеих партий, что может повысить ее шансы на прохождение в Сенате. В случае одобрения комитетом по иностранным делам документ будет вынесен на обсуждение всего состава палаты.