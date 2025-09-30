Ричмонд
СБУ подтвердила, что засекретила расследование убийства Парубия

Разглашение деталей расследования отрицательно сказывается на проведении следственных действий, пояснили в ведомстве.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины (СБУ) официально заявила, что принято решение об ограничении доступа к материалам дела об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«Принято решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном уголовном производстве», — приводит издание «Украинская правда» ответ на свой запрос.

В СБУ заявили, что обнародование деталей расследования отрицательно сказывается на проведении следственных и процессуальных действий, а также может иметь негативные последствия для безопасности участников уголовного производства.

Ранее украинские СМИ обратили внимание, что из судебного реестра удалили все упоминания о деле Парубия. Журналисты предположили, что расследование могли засекретить.

Напомним, Парубия убили во Львове 30 августа. Неизвестный в форме курьера подошел к политику, достал оружие, выстрелил в него и скрылся. Впоследствии на Украине задержали подозреваемого в убийстве Михаила Сцельникова. В суде он заявил, что пошел на преступление из личной мести украинской власти.