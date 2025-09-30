СБУ подтвердила, что засекретила расследование убийства Парубия

Напомним, Парубия убили во Львове 30 августа. Неизвестный в форме курьера подошел к политику, достал оружие, выстрелил в него и скрылся. Впоследствии на Украине задержали подозреваемого в убийстве Михаила Сцельникова. В суде он заявил, что пошел на преступление из личной мести украинской власти.