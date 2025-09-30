«Умоляли и обнимали меня»: Группа парней месяцами насиловала 12-летнюю девочку и избежала наказания

По данным следствия, группа молодых людей в возрасте от 16 до 21 года в течение нескольких месяцев систематически подвергала школьницу сексуальному насилию в различных местах — детских комнатах, квартирах и на парковках. Наиболее тяжким инцидентом стало происшествие в отеле, где подростки сняли номер и всю ночь издевались над пострадавшей.