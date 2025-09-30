Ричмонд
«Умоляли и обнимали меня»: Группа парней месяцами насиловала 12-летнюю девочку и избежала наказания

В Австрии суд вынес оправдательный приговор десяти молодым людям, обвинявшимся в многомесячном групповом изнасиловании двенадцатилетней девочки. Информация о резонансном судебном решении была опубликована немецким изданием Bild.

По данным следствия, группа молодых людей в возрасте от 16 до 21 года в течение нескольких месяцев систематически подвергала школьницу сексуальному насилию в различных местах — детских комнатах, квартирах и на парковках. Наиболее тяжким инцидентом стало происшествие в отеле, где подростки сняли номер и всю ночь издевались над пострадавшей.

«Когда я говорила “нет”, они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила “да”, — рассказала школьница.

При этом полиция не обнаружила признаков физического запугивания. Суд счёл показания ребёнка недостаточным доказательством для обвинительного приговора, что вызвало шок у адвоката потерпевшей.

Ранее в Санкт-Петербурге на Богатырском проспекте 30 августа произошло нападение на массажистку во время рабочего сеанса. 21-летняя девушка из Иркутска была изнасилована клиентом, с которым ранее общалась через мессенджер. После инцидента потерпевшая была госпитализирована, где медики зафиксировали признаки насильственных действий, и впоследствии выписана из медицинского учреждения.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.