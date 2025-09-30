Королю Бахрейна передали необычный подарок от Путина

Ранее Путин уже дарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе российский автомобиль Aurus, который использовался в официальных мероприятиях и стал частью королевского кортежа в Манаме. Эти подарки подчеркивают развитие двусторонних отношений между Россией и Бахрейном, отмечающих в 2025 году 35-летие установления дипломатических связей.