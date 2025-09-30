Королю Бахрейна передали необычный подарок от Путина

Путин сделал подарок королю Бахрейна.
Президент России Владимир Путин подарил двух кречетов королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе. Об этом рассказал директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ.
«Два камчатско-чукотских кречета переданы королю Хамаду бен Исе Аль Халифе. Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между РФ и Бахрейном», — передает ТАСС слова представителя ведомства.
Уточняется, что подарок монарху был сделан в год 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и королевством Бахрейн. Сотрудничество помогает сохранять редких птиц, подчеркнул Кущ.
Ранее Путин уже дарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе российский автомобиль Aurus, который использовался в официальных мероприятиях и стал частью королевского кортежа в Манаме. Эти подарки подчеркивают развитие двусторонних отношений между Россией и Бахрейном, отмечающих в 2025 году 35-летие установления дипломатических связей.