На Северном обходе Ростова в ДТП с большегрузом погиб водитель легковой машины

Авария произошла около 18:55 вечера в Мясниковском районе. Предварительно, водитель «Митсубиси Лансер» во время разворота с правой обочины не уступил дорогу автомобилю «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Шмитц». После этого произошло столкновение.