На Северном обходе Ростова в ДТП с большегрузом погиб водитель легковой машины

На Северном обходе Ростова-на-Дону в ДТП с большегрузом погиб 53-летний водитель легковой машины, сообщили 30 сентября в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла около 18:55 вечера в Мясниковском районе. Предварительно, водитель «Митсубиси Лансер» во время разворота с правой обочины не уступил дорогу автомобилю «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Шмитц». После этого произошло столкновение.
— Водитель «Митсубиси Лансер» скончался на месте до прибытия скорой помощи. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры.
Подпишись на нас в Telegram.