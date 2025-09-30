Ричмонд
Актриса Римма Белякова умерла в возрасте 88 лет

Прощание с Беляковой пройдет в фойе большого зала Саратовской консерватории 2 октября.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 88 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Римма Белякова. Об этом пишет Telegram-канал Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

«Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память у многих поколений зрителей и учеников», — говорится в некрологе.

Сообщается, что прощание с Беляковой пройдет в фойе большого зала Саратовской консерватории в четверг, 2 октября, в 10.00 (9.00 мск).

Напомним, ранее стало известно о кончине известной советской и российской актрисы театра Вероники Березняковой.