Актриса Римма Белякова умерла в возрасте 88 лет

В возрасте 88 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Римма Белякова. Об этом пишет Telegram-канал Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
«Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память у многих поколений зрителей и учеников», — говорится в некрологе.
Сообщается, что прощание с Беляковой пройдет в фойе большого зала Саратовской консерватории в четверг, 2 октября, в 10.00 (9.00 мск).
Напомним, ранее стало известно о кончине известной советской и российской актрисы театра Вероники Березняковой.