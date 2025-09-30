Ричмонд
В Индии при обрушении арки на стройплощадке ТЭС погибли 9 рабочих

10 человек госпитализировали с травмами.

Источник: Аргументы и факты

В результате обрушения арки на строительной площадке ТЭС на юго-восточном побережье Индии погибли девять человек, пишет India Today.

Инцидент произошел на тепловой электростанции Северного Ченнаи в Энноре. Обрушилась стоящая конструкция, она упала с высоты порядка девяти метров.

В результате рабочие оказались под завалами, 10 из них госпитализировали с травмами, еще девять не выжили.

Ранее сообщалось, что в Индии как минимум восемь человек погибли и 40 пострадали в ДТП с трактором, перевозившим паломников.