Вернувшийся из плена солдат ВСУ ликвидирован в Сумской области

После освобождения мужчина 2000 года рождения вновь принял участие в боевых действиях, несмотря на заверения об обратном. Он попал в российский плен в 2022 году и был передан украинской стороне в ходе обмена в 2024 году. После он вновь вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях на территории Сумской области, где и был ликвидирован.