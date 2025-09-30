Женщина 54 часа висела на пальцах в колодце, ожидая помощь

После спасения Цинь немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом двух ребер, а ее руки были сплошь покрыты язвами от отчаянной борьбы за жизнь. Сейчас состояние женщины стабильно, и врачи ожидают, что после нескольких дней наблюдения она полностью восстановится.