Женщина 54 часа висела на пальцах в колодце, ожидая помощь

В Китае 48-летняя женщина провела 54 часа в глубоком колодце, отчаянно цепляясь пальцами за выступы, пока ее чудом не обнаружили спасатели. О невероятной истории выживания пишет издание South China Morning Post.
Инцидент произошел в лесной местности города Цюаньчжоу. Женщина по фамилии Цинь 13 сентября отправилась на прогулку и случайно упала в старый, заросший травой колодец. Семья забила тревогу, но полномасштабные поиски начались только 15 сентября.
Как рассказал руководитель спасательной группы, во время прочесывания местности они услышали «слабый крик о помощи». Вскоре команда наткнулась на замаскированный растительностью колодец. Расчистив его, они увидели на дне Цинь, которая «по пояс в воде, цеплялась за выступы в стене».
За двое с лишним суток, проведенных в каменной ловушке, женщине пришлось пережить настоящий кошмар. Ее искусали не только полчища комаров, но и водяная змея. Сама конструкция колодца, сужающегося кверху, не давала ей ни единого шанса выбраться самостоятельно.
После спасения Цинь немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом двух ребер, а ее руки были сплошь покрыты язвами от отчаянной борьбы за жизнь. Сейчас состояние женщины стабильно, и врачи ожидают, что после нескольких дней наблюдения она полностью восстановится.