Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа

Кроме того, Ченсли заявляет, что за ним ведется слежка, власти конфисковали у него более 100 тысяч долларов в криптовалюте, а отдельные сцены из фильмов «Темный рыцарь» (2008) и «Аватар» (2009) были якобы заимствованы из его работ, что, по его мнению, подтверждает наблюдение за ним.