Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа

Джейкоб Ченсли, известный как «шаман» из-за своего костюма во время штурма Капитолия в 2021 году, подал многомиллиардный иск против президента США Дональда Трампа, Израиля, а также ряда государственных и частных структур, сообщает издание Phoenix New Times.
В своем обращении он называет себя законным лидером Соединенных Штатов и требует компенсацию в размере 40 триллионов долларов.
По данным издания, 26-страничный иск Ченсли содержит обвинения против Трампа, Федеральной резервной системы, Агентства национальной безопасности, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Израиля, компании X Илона Маска, DARPA и студии Warner Bros.
«Шаман» утверждает, что все эти организации якобы участвовали в заговоре, направленном на систематическое нарушение конституционных прав американцев. В рамках иска он требует 38 триллионов для погашения госдолга США, еще один триллион — на восстановление инфраструктуры и еще один — за собственные моральные, эмоциональные и духовные страдания.
Кроме того, Ченсли заявляет, что за ним ведется слежка, власти конфисковали у него более 100 тысяч долларов в криптовалюте, а отдельные сцены из фильмов «Темный рыцарь» (2008) и «Аватар» (2009) были якобы заимствованы из его работ, что, по его мнению, подтверждает наблюдение за ним.
Ранее «шаман» рассказал о своём желании посетить Российскую Федерацию. Американец подчеркнул, что мечтает увидеть Сибирь, а также посетить российскую столицу.