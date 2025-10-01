Павел Дуров впервые рассказал о покушении на себя весной 2018 года

«Думал, это конец. Ничего не видел, не мог дышать, всё болело. Я подумал: всё закончилось. Вспомнил, что жизнь была хорошей, кое-что успел», — вспоминает Дуров.
На следующий день Павел очнулся с сильной слабостью и ещё две недели не мог ходить. К счастью, обошлось малой кровью.
