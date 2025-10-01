Ричмонд
Павел Дуров впервые рассказал о покушении на себя весной 2018 года

Сосед подбросил странный «подарок» у двери таунхауса — после этого Дуров почти полностью потерял зрение и слух, стал задыхаться, а тело покрылось болью: сердце, желудок, сосуды.

Источник: AP 2024

«Думал, это конец. Ничего не видел, не мог дышать, всё болело. Я подумал: всё закончилось. Вспомнил, что жизнь была хорошей, кое-что успел», — вспоминает Дуров.

На следующий день Павел очнулся с сильной слабостью и ещё две недели не мог ходить. К счастью, обошлось малой кровью.

