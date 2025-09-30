Уволенный судья Момотов фигурирует в деле о мошенничестве

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) 26 сентября досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова как судьи Верховного суда и председателя Совета судей РФ. В иске Генеральной прокуратуры указано, что Момотов сформировал активы стоимостью более 9 миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать и сменил ей фамилию.