ТАСС: судья Верховного суда в отставке Момотов фигурирует в деле экс-компаньона

«Марченко обвиняется в особо крупном мошенничестве, связанном с гостиничным бизнесом и дроблением своего бизнеса, чтобы уходить от налогов… В уголовном деле Момотов пока не имеет никакого процессуального статуса, но фигурирует в материалах и показаниях свидетелей», — рассказал собеседник агентства.