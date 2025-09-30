ТАСС: судья Верховного суда в отставке Момотов фигурирует в деле экс-компаньона

Отставной судья Верховного суда России Виктор Момотов стал фигурантом уголовного дела своего бывшего компаньона и совладельца сети отелей «Мартон» Андрея Марченко. Предприниматель обвиняется в особо крупном мошенничестве. Такой информацией поделились в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.
По данным источника, Виктор Момотов пока не имеет процессуального статуса в данном деле. Однако указывается, что экс-судья Верховного суда оказывал «давление на правосудие».
«Марченко обвиняется в особо крупном мошенничестве, связанном с гостиничным бизнесом и дроблением своего бизнеса, чтобы уходить от налогов… В уголовном деле Момотов пока не имеет никакого процессуального статуса, но фигурирует в материалах и показаниях свидетелей», — рассказал собеседник агентства.
Всё имущество Виктора Момотова может перейти в доход государства. С таким иском обратилась Генпрокуратура РФ.