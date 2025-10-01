В Северной Осетии прошли массовые задержания росгвардейцов: что стало причиной

В Северной Осетии произошел инцидент, виновными в котором оказались сотрудники Росгвардии. Их подозревают во взяточничестве. Всего арестовано семь росгвардейцов, пишет ТАСС.
Как утверждается в материале, подозреваемых оставили под стражей до 28 ноября. В числе задержанных значатся начальник управления, заместители главы и другие сотрудники региональной Росгвардии.
«Избраны меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим. 1 УК РФ (пособничество в даче взятки)», — сообщил источник.
Под арестом остается также отставной судья Верховного суда Виктор Момотов. Его могут лишить всех активов на сумму в девять миллиардов рублей.