Перенесшему инсульт экс-депутату Харьковской рады вручили повестку

«Маринину вручили повестку. После нескольких суток поиска дочь и жена обнаружили его на полигоне 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Там его заставляли бегать в бронежилете с оружием», — передает РИА Новости со ссылкой на силовиков. Уточняется, что депутат был известным борцом с коррупцией. Его состояние ухудшается, но медпомощь Маринину не оказывают.