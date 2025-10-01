Внук известного конструктора Калашникова признан виновным в убийстве баскетболиста Сидорика

Чемпион РСФСР, мастер спорта по баскетболу Андрей Сидорик найден мертвым. Оказалось, что убийцей спортсмена стал внук прославленного конструктора Михаила Калашникова. Такое решение в отношении Игоря Красновского вынесла коллегия присяжных, сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.
Игорь Красновский долгое время находился под арестом. По заявлению заседателей, виновный не заслужил снисхождения. Его будут судить по всей строгости закона.
«В Октябрьском районном суде Ижевска коллегией присяжных заседателей провозглашен вердикт в отношении 53-летнего внука Михаила Калашникова, обвиняемого в совершении преступлений против жизни. Представленные государственным обвинителем доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что дело Игоря Красновского квалифицировали по части первой статьи 105 УК РФ (убийство) и по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).