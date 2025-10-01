Трамп нашел связь в конфликте на Украине с выводом войск из Афганистана

По мнению Трампа, конфликт на Украине можно было избежать.
Вывод американских войск из Афганистана стал причиной начала конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и, я думаю, именно поэтому Путин туда вошел. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — заявил глава государства. Его слова приводит издание «Комсомольская правда».
Трамп отметил, что действия администрации Байдена подорвали доверие к США на международной арене. Он считает, что слабость американской внешней политики после ухода из Афганистана способствовала дальнейшей дестабилизации в мире.
Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал внешнеполитический курс Джо Байдена, связывая его решения с ростом напряженности в мире и началом конфликта на Украине. Он также заявлял, что при его президентстве эскалации на Украине удалось бы избежать, а уход американских войск из Афганистана подорвал доверие к США и стал сигналом для других стран.