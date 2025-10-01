Трамп нашел связь в конфликте на Украине с выводом войск из Афганистана

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал внешнеполитический курс Джо Байдена, связывая его решения с ростом напряженности в мире и началом конфликта на Украине. Он также заявлял, что при его президентстве эскалации на Украине удалось бы избежать, а уход американских войск из Афганистана подорвал доверие к США и стал сигналом для других стран.