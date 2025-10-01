Colonelcassad: США перебросили самолеты-заправщики на Ближний Восток

Пентагон усилил позиции США на Ближнем Востоке.
США перебросили на Ближний Восток дополнительные самолеты-заправщики в рамках подготовки к возможным военным операциям. Об этом сообщает telegram-канал Colonelcassad. Как отмечается в публикации, действия американской стороны могут быть связаны с угрозой нанесения ударов по подземным ядерным объектам в Иране, в частности в Фордо и Исфахане, а также по базам хуситов в горах, где, по данным источника, ведется сборка беспилотников и гиперзвуковых ракет.
«Не исключено, что может преследовать угрозу либо атаковать подземные ядерные объекты Ирана (особенно в Фордо и Исфахане). Или же подземные базы хуситов в горах, где идет сборка дронов и гиперзвуковых ракет», — говорится в сообщении.
Ранее Пентагон призвал оборонных подрядчиков США удвоить темпы производства ракет, чтобы восполнить критически низкие запасы вооружений. Как сообщалось ранее, у американской армии осталось только 25% штатного количества ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, напоминает «Царьград».