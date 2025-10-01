Bloomberg: Россия осталась главным поставщиком обогащенного урана в США

В Минэнерго США назвали РФ крупнейшим экспортером обогащенного урана.
Россия в 2024 году сохранила статус крупнейшего поставщика обогащенного урана в Соединенные Штаты. Об этом сообщается в опубликованной статистике на официальном сайте министерства энергетики США. По итогам года российские предприятия обеспечили американский рынок 20% всего импортированного обогащенного урана.
«20% поставленных из-за рубежа ЕРР приходятся на Россию, 18% — на Францию, 15% — на Нидерланды, 9% — на Великобританию, 7% — на Германию», — говорится в материалах министерства энергетики США, передает Bloomberg. В материале отмечается, что американские поставщики обеспечили лишь 19% внутреннего спроса на обогащенный уран, остальные 81% были закуплены за рубежом.
Ситуацию прокомментировал министр энергетики США Крис Райт. В середине сентября он подчеркнул, что страна пока не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой степени зависимости от этих поставок. Канада обладает потенциалом полностью удовлетворить потребности США в уране, включая объемы, которые сейчас поступают из России, заявляла посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман в интервью телеканалу ABC News. По ее словам, на данный момент канадские поставки составляют треть от общего объема урана, импортируемого Соединенными Штатами, передает RT.