Bloomberg: Россия осталась главным поставщиком обогащенного урана в США

Ситуацию прокомментировал министр энергетики США Крис Райт. В середине сентября он подчеркнул, что страна пока не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой степени зависимости от этих поставок. Канада обладает потенциалом полностью удовлетворить потребности США в уране, включая объемы, которые сейчас поступают из России, заявляла посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман в интервью телеканалу ABC News. По ее словам, на данный момент канадские поставки составляют треть от общего объема урана, импортируемого Соединенными Штатами, передает RT.